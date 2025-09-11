Inscription
#Roman francophone

A mon inconnu

Laura Mahieu

ActuaLitté
Au fond de moi, j'espérais toujours une fabuleuse histoire d'amour. Mais maintenant... Durant les grandes vacances d'été, Lou, grande rêveuse romantique, se sent plus seule que jamais. Elle décide d'écrire des lettres qu'elle pose sur un banc, dans l'espoir que quelqu'un lui réponde et occupe son ennui. Mais après en avoir laissé plusieurs demeurées sans réponse, Sam finit par lui répondre. Dans le même temps, Lou tombe nez à nez avec Léa, sa meilleure amie d'enfance qui est partie du jour au lendemain sans donner de nouvelles. Léa et Sam seront-ils à la hauteur pour rendre l'été de Lou plus beau ? Les lettres de Sam l'aideront-elles à trouver l'amour qu'elle n'osait plus espérer ?

Par Laura Mahieu
Chez L'opportun (Editions de)

|

Auteur

Laura Mahieu

Editeur

L'opportun (Editions de)

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

A mon inconnu

Laura Mahieu

Paru le 11/09/2025

416 pages

L'opportun (Editions de)

17,90 €

9782386710346
© Notice établie par ORB
