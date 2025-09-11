Ce qui nous hante

Silence dans la salle, rideau... et gare à vous. Après un long sommeil dans son coin de forêt, le château de Loubet reprend enfin vie. Le temps d'un été, il accueille la création d'un opéra contemporain par de jeunes artistes venus de tout le pays. Absorbés par leurs ambitions, leurs conflits et leurs espoirs, Bassem, Thelma et Giulia ne voient pas les griffes de la demeure au passé macabre se refermer sur eux. Seul le solitaire Gaspard soupçonne quelque chose : un certain Camille, un inconnu moqueur et invisible, s'est insinué dans les pages de son journal intime. Entre deux railleries, il le met en garde contre les dangers anciens qui rôdent dans les couloirs du château... Découvrez un thriller fantastique haletant, où se croisent une galerie de personnages modernes et attachants qui ne vous laisseront pas indifférents. Un roman où le surnaturel est au service de thématiques profondes et intimes. Attention : ce château vous hantera longtemps... Secrets funestes, légendes urbaines et sépulcrales hantent les couloirs du château de Loubet, sorti du sommeil pour accueillir un groupe de jeunes artistes en herbes. Un thriller fantastique destiné aux jeunes adultes mais qui saura séduire un large public de par son addictivité et la diversité des protagonistes ! @Darkfairybooks Des personnages incarnés et une plume maîtrisée. @mareva_mae