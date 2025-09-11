Du personnage à la personne

Qu'il s'agisse de roman, de bande dessinée ou encore de série TV, certains personnages de fiction, que leurs auteurs ont dépeints avec force détails, existent puissamment dans notre imaginaire, dans notre mémoire, indépendamment des péripéties qu'ils traversent dans le récit. Ainsi ils deviennent mémorables non pas pour leurs détails biographiques, mais pour leurs actions et leurs interactions, pour leur humanité, avec ses forces et ses faiblesses. Comment un personnage de fiction peut-il transcender son rôle initial pour devenir une entité mémorable et puissante ? A travers l'analyse de trois oeuvres emblématiques - Les Aventures de Tintin d'Hergé, la série télévisée Lost de J. J. Abrams, Damon Lindelof et Jeffrey Lieber, et le roman Le Coeur ne cède pas de Grégoire Bouillier -, Thierry Groensteen explore les procédés narratifs qui permettent aux personnages de s'émanciper et de hanter notre imaginaire. Enrichi de références littéraires et théoriques, ce livre interroge la frontière entre fiction et réalité et montre comment les personnages, bien que fictifs, peuvent toucher profondément les lecteurs ou spectateurs et influencer leur perception du monde. Analysant les rouages de la création littéraire et audiovisuelle, il propose un voyage fascinant dans l'univers des êtres de papier et de pixels.