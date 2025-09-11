Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Du personnage à la personne

Thierry Groensteen

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Qu'il s'agisse de roman, de bande dessinée ou encore de série TV, certains personnages de fiction, que leurs auteurs ont dépeints avec force détails, existent puissamment dans notre imaginaire, dans notre mémoire, indépendamment des péripéties qu'ils traversent dans le récit. Ainsi ils deviennent mémorables non pas pour leurs détails biographiques, mais pour leurs actions et leurs interactions, pour leur humanité, avec ses forces et ses faiblesses. Comment un personnage de fiction peut-il transcender son rôle initial pour devenir une entité mémorable et puissante ? A travers l'analyse de trois oeuvres emblématiques - Les Aventures de Tintin d'Hergé, la série télévisée Lost de J. J. Abrams, Damon Lindelof et Jeffrey Lieber, et le roman Le Coeur ne cède pas de Grégoire Bouillier -, Thierry Groensteen explore les procédés narratifs qui permettent aux personnages de s'émanciper et de hanter notre imaginaire. Enrichi de références littéraires et théoriques, ce livre interroge la frontière entre fiction et réalité et montre comment les personnages, bien que fictifs, peuvent toucher profondément les lecteurs ou spectateurs et influencer leur perception du monde. Analysant les rouages de la création littéraire et audiovisuelle, il propose un voyage fascinant dans l'univers des êtres de papier et de pixels.

Par Thierry Groensteen
Chez Presses universitaire François Rabelais

|

Auteur

Thierry Groensteen

Editeur

Presses universitaire François Rabelais

Genre

Critique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Du personnage à la personne par Thierry Groensteen

Commenter ce livre

 

Du personnage à la personne

Thierry Groensteen

Paru le 11/09/2025

Presses universitaire François Rabelais

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386050152
9782386050152
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.