Mon grimoire de magie blanche

Et si ta sensibilité était ton plus grand pouvoir ? Ce grimoire lumineux et intuitif est à la fois un guide pratique et un compagnon de route pour révéler la magie qui sommeille en toi. Pas besoin de dons cachés : ton intuition est déjà ta meilleure alliée. Au fil des pages, découvriras pas à pas la magie blanche e tu apprendras à : Poser et manifester tes intentions avec clarté et confiance. Créer des rituels simples et puissants, nourris par les cycles lunaires et les forces de la nature. Fabriquer et activer des talismans énergétiques comme les Spell Jars. Célébrer les fêtes païennes et renouer avec les rythmes sacrés du vivant. Allier théorie, pratique et symbolisme pour retrouver ton pouvoir personnel. Un voyage où la magie blanche devient un art de vivre, respectueux et bienveillant, pour t'aligner, te reconnecter à ton âme et réveiller ce que ton coeur n'a jamais oublié.