Budapest en quelques jours

Lonely Planet

Toutes les clés pour découvrir Budapest le temps d'un court séjour. Un guide tout en couleurs, concis et ultrapratique pour découvrir Budapest. Tous les sites majeurs décryptés : la Galerie nationale hongroise, le Parlement, l'hôtel et les bains Gellért, les bains Széchenyi, le parc des Statues, le musée des Beaux-Arts... Egalement toutes les meilleures expériences à vivre dans la capitale hongroise selon ses envies : prendre le pouls de la ville dans l'un de ses bars (dont les bars " de ruines ") ; visiter ses monuments historiques emblématiques (palais royal, parlement, bastion des pêcheurs...) ; se mettre au vert dans l'un des parcs ; profiter des festivités hivernales (marché de Noël, illuminations sur la basiliques Saint-Etienne...)... Un découpage de la ville par quartiers avec, pour chacun, un focus sur les sites incontournables et les meilleures adresses pour se restaurer, prendre un verre, sortir, visiter ou faire du shopping. Dans chaque quartier, des suggestions de balades et des itinéraires thématiques : promenade sur les collines de Buda, parcours bucolique sur l'île Marguerite, shopping branché le long de la Váci utca, à la recherche des statuettes insolites de l'artiste Mihály Kolodko... Des focus pour profiter de la capitale hongroise avec des enfants, pour voyager responsable, pour manger et sortir... Des cartes claires pour se repérer, ainsi qu'un plan détachable pour faciliter les déplacements.

Par Lonely Planet
Chez Lonely Planet

Auteur

Lonely Planet

Editeur

Lonely Planet

Genre

Hongrie

Budapest en quelques jours

Lonely Planet

Paru le 11/09/2025

160 pages

Lonely Planet

10,99 €

9782384927715
