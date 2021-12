Les poèmes présentés dans Nuance raisonnent entre fougue, mélancolie et passion. Ce recueil propose différents genres de narration visant à créer la surprise du lecteur. L'inspiration vient bousculer l'imagination avec harmonie et sincérité. Les rimes ainsi scandées permettent à Romain Mathieu Griffoin de canaliser l'effervescence et de structurer son art, la source de son assurance. Le parcours chaotique de Romain Mathieu Griffoin l'a amené à multiplier les rencontres enrichissantes, dans différents milieux. Sa dyslexie ne le destinait pas à l'écriture, l'envie était pourtant là. Ce paradoxe lui a appris à aller au-delà des a priori et des normes établies. La réalisation de ce support lui a également permis de mieux comprendre ses incertitudes et donnera, sans aucun doute, à d'autres un outil de réflexion. Il dédie cet ouvrage à ses amis.