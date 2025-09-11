L'incontournable du dessin kawaï animaux

150 modèles pas à pas Tout ce qui est petit est mignon... et tellement craquant ! Apprendre à croquer ces adorables créatures n'a jamais été aussi simple. Munissez-vous de votre crayon et laissez-vous guider, étape par étape, pour créer une joyeuse farandole de compagnons tout droit sortis d'un monde tout doux. Lion majestueux, dauphin malicieux, berger allemand fidèle ou chat plein de malice... Ce sont 150 Espèces venues des quatre coins du globe qui n'attendent que vos traits et vos couleurs pour prendre vie. Que vous soyez débutant ou passionné, ce livre vous ouvre les portes d'un univers plein de tendresse et de fantaisie !