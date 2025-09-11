Inscription
Gandhi, la force de la non-violence

Sylvie Baussier

Anticolonialisme et non-violence : deux mots clé pour un roman biographique puissant et documenté Gandhi a grandi à la fin du XIXe siècle. A cette époque, l'Inde est sous domination anglaise. Très jeune, le garçon admire et déteste ces Anglais qui ont tout pouvoir sur son peuple. Il décide de les combattre avec leurs propres armes et part faire ses études d'avocat à Londres. Marié à 13 ans, il a une relation dominatrice à sa très jeune femme, dans une société patriarcale qui encourage ce genre de dérive. Lors de ses années en Afrique du Sud, il comprend que seule l'action non violente peut libérer l'Inde. Commence la grande aventure de la décolonisation de son pays.

