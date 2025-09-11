Le club des monstres et le fantôme Flagada

Le Club des Monstres a une nouvelle mission : venir en aide à Tichiffon, le petit fantôme qui a le cafard ! Depuis quelque temps, Tichiffon le fantôme est tout triste. Il ne rit plus, ne mange plus, et ne dort plus... Tados, Poiluche et Latrouille décident de tout mettre en oeuvre pour aider leur ami à retrouver le sourire. Ils ont alors une brillante idée ! Et si, pour redonner de la joie à Tichiffon, ils allaient rendre visite à sa famille fantomatique ? A découvrir dans la même collection : Le Club des Monstres qui ne font pas peur ! et Le Club des Monstres accueille un nouvel ami