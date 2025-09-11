Les enquêtes d'Etsy Westbrooke

Quatre enquêtes pour découvrir l'univers pittoresque de la plus perspicace des inspectrices anglaises ! Barstow, paisible petit village de la campagne anglaise. Un peu trop au goût de l'inspectrice Etsy Westbrooke, qui se languit d'enquêtes plus palpitantes qu'un vol de cartes postales. Mais quand les meurtres s'enchaînent, la voilà comblée ! - L'horloger indélicat Fraîchement installée dans son cottage, l'enquêtrice Etsy Westbrooke se retrouve vite avec un cadavre sur les bras : l'horloger de Barstow vient d'être assassiné. Elle et son constable James Argrove ne sont pas au bout de leurs peines : tout le monde semble détester la victime... - L'étrange monsieur Finley Poppy, la grand-mère d'Etsy, a un nouveau colocataire bien mystérieux. Lorsqu'il est victime d'une agression, il devient clair qu'il ne pourra pas échapper à son passé. Tout se complique lorsque le coupable est retrouvé, quelques jours plus tard, empoisonné. - Le pendu de Wickfield Un fantôme rôde au village de Wickfield. L'âme d'un criminel autrefois pendu aurait été réveillée par les velléités d'un promoteur peu scrupuleux. L'affaire prend une tournure macabre lorsque ledit promoteur est retrouvé mort. - Le Bon Repos Quel charmant hôtel que le Bon Repos ! Ses chalets en bois, son cadre idyllique, son client retrouvé mort dans son jacuzzi... Chargée de l'enquête, Etsy se heurte au mutisme du personnel. Qu'à cela ne tienne ! Poppy jouera les agents infiltrés... à ses risques et périls. Lydie Blaizot vit dans la Manche. Etsy Westbrooke est sa première héroïne de cosy mystery.