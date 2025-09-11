Inscription
Dieu & Cie

François Dallegret

ActuaLitté
Cette monographie - la première en français - restitue le travail de François Dallegret (né au Maroc en 1937), créateur prolifique et inclassable, aux confins des arts visuels, de l'architecture radicale, du design graphique et industriel. Cette monographie - la première en français - restitue le travail de François Dallegret (né au Maroc en 1937), créateur prolifique et inclassable, aux confins des arts visuels, de l'architecture radicale, du design graphique et industriel. Formé d'abord à l'architecture à l'Ecole des beaux-arts, il est passionné par le design automobile, la technologie, les médias. Au contact de créateurs de tous domaines (Paco Rabanne, Salvador Dalí, Reyner Banham, Frederick Kiesler, etc.), son oeuvre polymorphe l'amène de Paris à New York puis à Montréal, où il vit et travaille depuis le milieu des années 1960. A la fois sérieux et ironiques, ses dessins empruntent les codes graphiques les plus stricts de la représentation architecturale pour mieux les détourner et les mettre au service d'une libération de l'espace et des corps. Astrautomobiles (1962), Bulle-environnement (1966), Chaise ressort (1967), Laser mou (1969) ou Machine à fumer (1976), Dallegret invente, au sein de son atelier God & Co (Dieu & Cie) - contraction de " Go Dallegret " - , des objets, machines ou environnements où la technologie est poussée à ses extrémités les plus pataphysiques pour équiper l'hédoniste contemporain. Mais cet univers alternatif n'est pas seulement fictionnel (Art Fiction). A l'occasion de commandes d'espaces publics - " bancs-tables " BeTa pour les J. O. de 1976 -, d'espaces commerciaux et récréatifs - la pharmacie-restaurant-galerie Le Drug (1965) ou le centre commercial alternatif Palais Métro (1967) - l'oeuvre de Dallegret n'a cessé d'infuser notre réalité concrète.

Par François Dallegret
Chez Editions de La Villette

|

Auteur

François Dallegret

Editeur

Editions de La Villette

Genre

Architecture

Dieu & Cie

François Dallegret

Paru le 11/09/2025

392 pages

Editions de La Villette

39,00 €

9782375560594
