#Essais

J. Robert Oppenheimer

Chris McNab

ActuaLitté
J. Robert Oppenheimer est connu pour son rôle déterminant dans le développement de la bombe atomique entre 1942 et 1945. Fasciné par les processus scientifiques à l'origine de l'arme la plus destructrice de l'histoire, il fut choqué par ses conséquences dévastatrices sur les villes d'Hiroshima et de Nagasaki. Cette biographie analyse le parcours qui l'a conduit à être choisi comme directeur scientifique du Projet Manhattan, ses recherches pionnières et le contexte scientifique de l'époque. McNab explore également ses relations difficiles dans l'après-guerre avec le gouvernement des Etats-Unis, qui l'ont transformé en une figure controversée, l'excluant même du monde de la physique nucléaire, malgré son génie incontesté.

Par Chris McNab
Chez Gremese International

|

Auteur

Chris McNab

Editeur

Gremese International

Genre

Histoire de la philosophie des

J. Robert Oppenheimer

Chris McNab

Paru le 16/10/2025

Gremese International

16,00 €

ActuaLitté
9782366774238
