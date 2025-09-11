J. Robert Oppenheimer est connu pour son rôle déterminant dans le développement de la bombe atomique entre 1942 et 1945. Fasciné par les processus scientifiques à l'origine de l'arme la plus destructrice de l'histoire, il fut choqué par ses conséquences dévastatrices sur les villes d'Hiroshima et de Nagasaki. Cette biographie analyse le parcours qui l'a conduit à être choisi comme directeur scientifique du Projet Manhattan, ses recherches pionnières et le contexte scientifique de l'époque. McNab explore également ses relations difficiles dans l'après-guerre avec le gouvernement des Etats-Unis, qui l'ont transformé en une figure controversée, l'excluant même du monde de la physique nucléaire, malgré son génie incontesté.