Fantasmes au féminin

Maud Serpin

" Fantasme " : le mot évoque encore de nos jours un territoire délicat. Jugé transgressif, le fantasme effraie. Absent, il interroge la libido. Conventionnel, il joue le jeu du " script patriarcal ". Alors, pour nous les femmes, qu'est-ce que fantasmer aujourd'hui ? Est-il possible d'inventer des chemins qui nous ressemblent, en nous affranchissant des injonctions et des croyances ? Maud Serpin aborde les fantasmes comme des espaces mentaux de liberté, essentiels à l'épanouissement personnel et sexuel, qui méritent d'être reconnus, choyés et nourris. L'ouvrage présente des entretiens avec des femmes de tous âges, qui parlent de leur rapport aux fantasmes, ainsi que des professionnelles, sexologues et autrices de littérature érotique. Maud Serpin propose également des exercices de créativité et outils pratiques testés en atelier, qui permettront aux lectrices de vivre une véritable expérience de découverte et de (re)connexion à leurs fantasmes... même si elles étaient persuadées qu'elles n'en avaient pas !

Par Maud Serpin
Chez La Musardine

|

Auteur

Maud Serpin

Editeur

La Musardine

Genre

Sexualité

Fantasmes au féminin

Maud Serpin

Paru le 18/09/2025

La Musardine

20,00 €

9782364906761
