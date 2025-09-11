Pantapolis (1)

Cette nouvelle série, prévue en 5 volumes, explorent des thèmes d'actualité allant de la liberté de conscience à liberté sexuelle, de la tolérance envers la diversité des genres et l'orientation sexuelle aux croyances religieuses. Pantapolis est une petite planète où l'obscurantisme compromet la liberté de conscience de ses citoyens. Mais quand cette théocratie s'en prend aux parents de Valentine Hild, un désir de vengeance conduit la jeune femme à rejoindre un groupe de rebelle, qui milite pour le droit au plaisir charnel et s'oppose au concept de péché qui limite le peuple. La lutte armée des insurgés arrivera-t-elle a essaimé la liberté de pensée qui fera tomber le régime ?? A quel prix Valentine gagnera-t-elle son pari ??