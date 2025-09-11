Inscription
#Imaginaire

Pantapolis (1)

Thomas Pistoia, Walter Trono

Cette nouvelle série, prévue en 5 volumes, explorent des thèmes d'actualité allant de la liberté de conscience à liberté sexuelle, de la tolérance envers la diversité des genres et l'orientation sexuelle aux croyances religieuses. Pantapolis est une petite planète où l'obscurantisme compromet la liberté de conscience de ses citoyens. Mais quand cette théocratie s'en prend aux parents de Valentine Hild, un désir de vengeance conduit la jeune femme à rejoindre un groupe de rebelle, qui milite pour le droit au plaisir charnel et s'oppose au concept de péché qui limite le peuple. La lutte armée des insurgés arrivera-t-elle a essaimé la liberté de pensée qui fera tomber le régime ?? A quel prix Valentine gagnera-t-elle son pari ??

Par Thomas Pistoia, Walter Trono
Chez Tabou Editions

|

Auteur

Thomas Pistoia, Walter Trono

Editeur

Tabou Editions

Genre

Divers

Commenter ce livre

 

Pantapolis (1)

Thomas Pistoia

Paru le 16/10/2025

48 pages

Tabou Editions

17,00 €

9782359542264
