Réussir les SES en Terminale

Alternatives économiques

ActuaLitté
Hors-série - Réussir les SES en Terminale (Bac 2026) Ce hors-série d'Alternatives Economiques, destiné aux élèves de Terminale, est incontournable pour préparer les épreuves de la spécialité Sciences économiques et sociales (SES) du Bac. Il est entièrement rédigé par des enseignants de Sciences économiques et sociales. Un hors-série incontournable pour préparer et réussir les épreuves de la spécialité Sciences économiques et sociales au Bac. Il est entièrement rédigé par des enseignants de Sciences économiques et sociales (SES). On y trouve : la synthèse du programme de Terminale ; des chapitres pédagogiques sur chaque thème du cours ; les notions essentielles à connaître ; des schémas pour comprendre ; des études de cas ; des graphiques et des cartes commentés ; des quiz pour vérifier ses connaissances ; des corrigés type ; des conseils méthodologiques.

Par Alternatives économiques
Chez Alternatives économiques

Auteur

Alternatives économiques

Editeur

Alternatives économiques

Genre

SES (Sciences économiques et s

Réussir les SES en Terminale

Alternatives économiques

Paru le 11/09/2025

Alternatives économiques

9,90 €

ActuaLitté
9782352403661
