Los muros hablan

Etienne Hatt, Anna Malagrida

Los muros hablan (Les Murs parlent) est une série de photographies montrant les traces d'inscriptions que les participants aux manifestations du 15-M, aussi connu comme le mouvement des Indignés, ont laissées sur les murs d'institutions financières et politiques de Barcelone et Madrid au cours de leurs déambulations dans les rues. Sous forme de retranscription, cette publication reprend également les slogans successifs du mouvement. A la façon d'une archéologue du visible, Anna Malagrida enregistre les traces du conflit, écritures barrées ou effacées, sur la surface des murs transformés par les participants anonymes en espaces d'interpellation matérielle et symbolique. Si les pieds des murs sur la rue et leur apparente puissance monumentale rendent compte d'une lutte inégale, l'autrice les photographie alors qu'ils portent encore les restes obstinés des inscriptions. L'acte photographique devient ainsi geste de résistance. L'enregistrement de ces traces et la restitution des messages et des voix fonctionnent comme archive d'un mouvement collectif qui a fait sienne la remise en question de sa propre notion de représentation : " Ils ne nous représentent pas... parce que nous sommes irreprésentables. "

Par Etienne Hatt, Anna Malagrida
Chez Filigranes Editions

Etienne Hatt, Anna Malagrida

Filigranes Editions

photo

Paru le 11/09/2025

84 pages

Filigranes Editions

35,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782350466491
