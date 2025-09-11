Icônes de la mode : la collection parfaite pour (re)découvrir l'oeuvre des plus grandes maisons de création Atelier de sellerie fondé au xixe siècle, Hermès se fait rapidement un nom auprès de la noblesse européenne grâce à l'excellence de son savoir-faire et son souci du détail. L'empire familial grandit au fil des décennies et des innovations, consolidant une image toujours à part dans le monde de la création parisienne : celle du raffinement extrême mais du rejet du luxe, pour son sillage d'ostentation. Son règne s'étend bientôt sur la parfumerie, l'horlogerie, les arts de la table et le prêt-à-porter. Tout comme elle se refuse à laisser le moindre défaut sortir de ses ateliers et à se soumettre aux tendances, Hermès n'a jamais versé dans le faste. A jamais, son nom est lié à son célébrissime carré de soie, réinventé plusieurs fois chaque année, et au sac Birkin, dont certains modèles ont été adjugés plusieurs centaines de milliers d'euros aux enchères. Dans ce livre concis, précis et richement illustré, retrouvez les plus grandes et les plus iconiques créations de la maison, parfaites incarnations du savoir-faire à la française. Publication indépendante de la maison Hermès.