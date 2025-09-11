Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Hermès

Michael O'Neill, Alison James

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Icônes de la mode : la collection parfaite pour (re)découvrir l'oeuvre des plus grandes maisons de création Atelier de sellerie fondé au xixe siècle, Hermès se fait rapidement un nom auprès de la noblesse européenne grâce à l'excellence de son savoir-faire et son souci du détail. L'empire familial grandit au fil des décennies et des innovations, consolidant une image toujours à part dans le monde de la création parisienne : celle du raffinement extrême mais du rejet du luxe, pour son sillage d'ostentation. Son règne s'étend bientôt sur la parfumerie, l'horlogerie, les arts de la table et le prêt-à-porter. Tout comme elle se refuse à laisser le moindre défaut sortir de ses ateliers et à se soumettre aux tendances, Hermès n'a jamais versé dans le faste. A jamais, son nom est lié à son célébrissime carré de soie, réinventé plusieurs fois chaque année, et au sac Birkin, dont certains modèles ont été adjugés plusieurs centaines de milliers d'euros aux enchères. Dans ce livre concis, précis et richement illustré, retrouvez les plus grandes et les plus iconiques créations de la maison, parfaites incarnations du savoir-faire à la française. Publication indépendante de la maison Hermès.

Par Michael O'Neill, Alison James
Chez Editions Gründ

|

Auteur

Michael O'Neill, Alison James

Editeur

Editions Gründ

Genre

Mode

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Hermès par Michael O'Neill, Alison James

Commenter ce livre

 

Hermès

Michael O'Neill, Alison James

Paru le 18/09/2025

144 pages

Editions Gründ

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782324036811
9782324036811
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.