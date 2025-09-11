Le petit guide pratique et ludique du manager pour répondre à toutes les situations délicates du quotidien Adapté du podcast Les petits cailloux, ce livre est un tour d'horizon des principaux défis rencontrés par les managers au quotidien. L'objectif ? Vous aider à enlever les petits cailloux qui s'accumulent parfois dans vos chaussures de manager. Pratique, ludique et déculpabilisant, Le SAV des managers vous permettra de puiser du soutien, de la prise de recul et des pistes d'actions pour faire face à vos problématiques humaines. Il sera votre compagnon de route pour alléger votre charge mentale et émotionnelle et ainsi contribuer à une meilleure collaboration avec les membres de votre équipe. Vous y trouverez : - un large panel de situations inédites décryptées ; - des conseils pour les gérer ; - des coachings express à mettre en pratique ; - des témoignages de pairs ; - des astuces d'experts et de professionnels RH.