Le pouvoir des 3 seaux

La méthode parentale du compte Instagram @les_3_seaux pour une éducation d'un troisième genre, ni trop positive ni trop stricte, mais résolument équilibrée ! "Ma fille ne cesse de sortir de son lit au moment du coucher" , "Mon fils réclame tout le temps mon attention" , "Mes enfants se disputent beaucoup" ... Face aux comportements difficiles de leurs enfants, tous les parents finissent un jour par se sentir dépassés, démunis, à bout de ressources... Et si vous aviez enfin une méthode claire, efficace et immédiatement applicable, pour poser un cadre ferme et respectueux, sans cris ni culpabilité ? La méthode des 3 seaux, c'est une nouvelle façon d'éduquer, basée sur une idée simple mais révolutionnaire : les comportements difficiles sont souvent des tentatives maladroites de votre enfant pour combler un besoin (affectif, attention, pouvoir). Et vous pouvez y remédier en remplissant le ou les seaux correspondants ! Dans cet ouvrage : - La méthode, simple et accessible, pour éduquer sans s'épuiser. - Un questionnaire pour cibler le seau principal de votre enfant. - Tous les outils pour remplir les seaux et instaurer un cadre éducatif bienveillant. - 25 fiches visuelles pour résoudre les situations difficiles du quotidien.