Le con de minuit

Thibault Raisse

Une enquête littéraire passionnée sur une figure drôle et tragique, une plongée dans la FM des libres antennes qui annonce les ravages de la starification éclair " Antenne dans deux minutes ! " Gérard allume une Gauloise brune, s'approche du micro en bougonnant. Avec son langage d'homme de la rue, cet ancien chauffeur routier anime à partir de 1996 une émission de débats sur Fun Radio. Croit-il. C'est en réalité un dîner de cons en direct, une farce géante dont il est le dindon. Chaque jeudi à minuit, de jeunes auditeurs le harcèlent de questions absurdes et moquent son inculture. Invariablement, Gérard hurle et s'emporte pour le régal de centaines de milliers de fans hilares. Autographes, soirées VIP... L'émission phénomène lui ouvre les portes de la notoriété. Mais le gag s'éternise et n'est pas sans dégâts sur ce marginal au passé cabossé.

Par Thibault Raisse
Chez Pocket

|

Auteur

Thibault Raisse

Editeur

Pocket

Genre

Télévision, radio

Le con de minuit

Thibault Raisse

Paru le 11/09/2025

264 pages

Pocket

8,40 €

9782266355025
