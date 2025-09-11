Pratiquer la communication non violente

Un guide complet pour mettre en pratique la communication non violente et apprendre à s'exprimer sans contrainte tout en préservant le respect et la bienveillance. Connaissez-vous la communication non violente, l'une des méthodes les plus connues et développées dans le monde pour entrer en relation de façon féconde ? Cette approche, mise au point par Marshall B. Rosenberg, est dite "non violente" car elle permet de débusquer toutes les violences cachées ou feutrées envers soi (se taire, ne pas oser s'exprimer, déguiser notre pensée) et envers les autres. Oser dire ce qui nous tient à coeur et savoir écouter l'autre est un art qui s'apprend, et qui rend la vie tellement plus simple et facile. Voici enfin le livre de référence qui vous guidera, pas à pas et de manière concrète, pour exprimer ce qui compte vraiment pour vous.