La Méthode Boclet

Un guide en 4 semaines, pour dépasser vos limites, obtenir les outils d'une connaissance illimitée et réaliser vos projets de vie. Vous souhaitez être plus performants dans vos apprentissages. Et s'il fallait avant toute chose réapprendre à apprendre ? Après des années à s'intéresser aux mécanismes d'apprentissage et à former des milliers d'Illimités, Mohamed Boclet propose sa propre méthode. Dans ce programme de 4 semaines, découvrez comment : Avoir confiance en vous Structurer votre temps en fonction de vos objectifs Renforcer votre capacité de concentration Lire et mémoriser à l'infini Chaque jour, explorez une nouvelle notion et passez à l'action ! Retrouvez également Connaissance illimitée chez Pocket.