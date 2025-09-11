Les Cinq Langages sexuels

Etes-vous plutôt mental, émotionnel, sensuel, physique ou énergétique ? Identifiez et comprenez votre langage préféré et celui de votre partenaire pour une relation épanouie. Quel est votre langage sexuel naturel ? Le découvrir, c'est le secret pour être pleinement à l'aise avec vos vrais besoins et pouvoir plus facilement les exprimer à l'autre. C'est aussi découvrir quel est votre véritable atout, car chaque langage est précieux une fois reconnu. Ce livre vous apprendra également à reconnaître le langage de votre partenaire et à comprendre comment entrer en lien avec lui, même si vous ne parlez pas le même langage. Grâce à Margot Fried-Filliozat, fini les conflits et la frustration ; place à l'harmonie, le partage, l'échange et l'excitation... A travers un quiz précieux, découvrez si votre langage sexuel est mental, sensuel, émotionnel, physique ou énergétique. Retrouvez Amour, sexe, les réponses des ados et L'intelligence intime chez Pocket
Par
Margot Fried-Filliozat, Filliozat margot Fried Chez
Pocket
Commenter ce livre