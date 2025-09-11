Les Cinq Langages sexuels

Etes-vous plutôt mental, émotionnel, sensuel, physique ou énergétique ? Identifiez et comprenez votre langage préféré et celui de votre partenaire pour une relation épanouie. Quel est votre langage sexuel naturel ? Le découvrir, c'est le secret pour être pleinement à l'aise avec vos vrais besoins et pouvoir plus facilement les exprimer à l'autre. C'est aussi découvrir quel est votre véritable atout, car chaque langage est précieux une fois reconnu. Ce livre vous apprendra également à reconnaître le langage de votre partenaire et à comprendre comment entrer en lien avec lui, même si vous ne parlez pas le même langage. Grâce à Margot Fried-Filliozat, fini les conflits et la frustration ; place à l'harmonie, le partage, l'échange et l'excitation... A travers un quiz précieux, découvrez si votre langage sexuel est mental, sensuel, émotionnel, physique ou énergétique. Retrouvez Amour, sexe, les réponses des ados et L'intelligence intime chez Pocket