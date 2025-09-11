Inscription
#Essais

Les 5 langages sexuels

Margot Fried-Filliozat, Filliozat margot Fried

ActuaLitté
Etes-vous plutôt mental, émotionnel, sensuel, physique ou énergétique ? Identifiez et comprenez votre langage préféré et celui de votre partenaire pour une relation épanouie. Quel est votre langage sexuel naturel ? Le découvrir, c'est le secret pour être pleinement à l'aise avec vos vrais besoins et pouvoir plus facilement les exprimer à l'autre. C'est aussi découvrir quel est votre véritable atout, car chaque langage est précieux une fois reconnu. Ce livre vous apprendra également à reconnaître le langage de votre partenaire et à comprendre comment entrer en lien avec lui, même si vous ne parlez pas le même langage. Grâce à Margot Fried-Filliozat, fini les conflits et la frustration ; place à l'harmonie, le partage, l'échange et l'excitation... A travers un quiz précieux, découvrez si votre langage sexuel est mental, sensuel, émotionnel, physique ou énergétique. Retrouvez Amour, sexe, les réponses des ados et L'intelligence intime chez Pocket

Par Margot Fried-Filliozat, Filliozat margot Fried
Chez Pocket

|

Auteur

Margot Fried-Filliozat, Filliozat margot Fried

Editeur

Pocket

Genre

Sexualité

Les 5 langages sexuels

Margot Fried-Filliozat, Filliozat margot Fried

Paru le 11/09/2025

256 pages

Pocket

9,00 €

9782266349963
