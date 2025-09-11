Inscription
#Roman francophone

Le Rivage le plus sûr

Caroline Hussar

L'histoire d'une riche amitié entre deux jeunes filles, issues de milieux différents, dans un contexte régional, social et romanesque très riche. Par l'auteure de La Maison aux chiens , lauréate du prix Jean Anglade 2023. L'amitié entre Eléonore et Claire s'est scellée le jour de leur entrée au collège. Depuis, elles ne se sont pas quittées, à peine séparées par l'Allier, d'une rive à l'autre. Et malgré leurs différences. Eléonore, sûre d'elle, solaire, vit avec ses soeurs dans l'hôtel-restaurant familial qui surplombe la rivière. Claire, naïve et raisonnable, est passionnée d'équitation. Ses parents sont ouvriers dans l'usine qui fait vivre toute la région. Au fil des ans, elles vont traverser des épreuves, et connaître leurs premières amours. Leur récit intime se mêle aux événements de l'époque : la tempête de 1999, la canicule de 2003, Tandis que l'Allier, omniprésente frontière de la ville de Saint-Yorre, menace de sortir de son lit. Des années 1994 à 2010, l'émouvante trajectoire de deux adolescentes que l'on voit éclore jusqu'à devenir femmes.

Par Caroline Hussar
Chez Presses de la Cité

|

Auteur

Caroline Hussar

Editeur

Presses de la Cité

Genre

Auvergne

Le Rivage le plus sûr

Caroline Hussar

Paru le 11/09/2025

288 pages

Presses de la Cité

21,00 €

9782258210301
