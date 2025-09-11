Inscription
La société des besoins

Cécile Désaunay

Depuis une dizaine d'années, la consommation des Français augmente de moins en moins vite. Vieillissement de la population, suréquipement, contraintes financières, mais aussi critiques croissantes envers ce modèle sociétal expliquent en partie le phénomène. Et si ce ralentissement constituait une occasion unique de s'interroger sur la place de la consommation dans nos vies, mais aussi, plus largement, sur ce dont nous avons vraiment besoin pour bien vivre ? Le fonctionnement actuel de notre société consumériste est en effet particulièrement inefficace. D'un côté, des besoins fondamentaux - se nourrir, se loger, se soigner... - ne sont toujours pas satisfaits pour une partie de la population. De l'autre, des besoins moins essentiels apparaissent "trop satisfaits", ce qui se traduit par des comportements excessifs - gaspillage, surproduction... -, nuisibles pour les individus comme pour la planète. Autrement dit, les besoins de l'économie sont aujourd'hui considérés comme supérieurs à ceux des êtres humains et de l'environnement. Pourquoi ne pas enfin inverser cette logique et placer nos besoins essentiels et ceux des écosystèmes naturels au coeur du fonctionnement de notre société ?

ActuaLitté
