Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman étranger

Ame brisée

Akira Mizubayashi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Tokyo, 1938. En pleine guerre entre le Japon et la Chine, trois musiciens amateurs chinois se réunissent régulièrement autour du violoniste japonais Yu pour répéter. Un jour, ils sont interrompus par des soldats qui, les soupçonnant de comploter contre le pays, brisent le violon de Yu et embarquent le quatuor. Caché dans une armoire, Rei, le fils de Yu, assiste à la scène. Cet événement constitue pour lui la blessure première qui déterminera son destin... Mais le passé peut-il être réparé ? Roman du souvenir, du déracinement et du deuil impossible, Ame brisée a reçu de nombreux prix, dont le prix des Libraires. Aux résonances musicales qui irriguent le récit, cette édition illustrée ajoute les décors et les couleurs de quarante-cinq oeuvres de grands peintres du XX ? siècle : Matisse, Klee, Picabia, Kandinsky...

Par Akira Mizubayashi
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Akira Mizubayashi

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature japonaise

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Ame brisée par Akira Mizubayashi

Commenter ce livre

 

Ame brisée

Akira Mizubayashi

Paru le 11/09/2025

232 pages

Editions Gallimard

29,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073110091
9782073110091
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.