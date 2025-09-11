Tokyo, 1938. En pleine guerre entre le Japon et la Chine, trois musiciens amateurs chinois se réunissent régulièrement autour du violoniste japonais Yu pour répéter. Un jour, ils sont interrompus par des soldats qui, les soupçonnant de comploter contre le pays, brisent le violon de Yu et embarquent le quatuor. Caché dans une armoire, Rei, le fils de Yu, assiste à la scène. Cet événement constitue pour lui la blessure première qui déterminera son destin... Mais le passé peut-il être réparé ? Roman du souvenir, du déracinement et du deuil impossible, Ame brisée a reçu de nombreux prix, dont le prix des Libraires. Aux résonances musicales qui irriguent le récit, cette édition illustrée ajoute les décors et les couleurs de quarante-cinq oeuvres de grands peintres du XX ? siècle : Matisse, Klee, Picabia, Kandinsky...