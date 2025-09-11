Un cahier rempli de jeux et d'activités effaçables sur le thème due l'automne, fourni avec un feutre pour s'entraîner à manier le stylo sur les pages nettoyables. Les activités de ce cahier, toutes sur le thème de l'automne, procureront aux enfants l'entraînement indispensable pour apprendre à manier le stylo et développer les compétences qui précèdent l'apprentissage de l'écriture. Parmi les nombreux jeux proposés, ils trouveront un labyrinthe dans un champs de citrouille, un jeu des différences entre plusieurs écureuils, des points à relier ou des lignes à tracer en suivant les pointillés pour dessiner des bonnets bien chauds sur les personnages. Le feutre fourni avec le cahier permet d'écrire et de dessiner facilement sur les pages nettoyables, avant de tout effacer et de recommencer. dès 3 ans