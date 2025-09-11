Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

L'automne

Kirsteen Robson, Manuela Berti, Véronique Duran

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un cahier rempli de jeux et d'activités effaçables sur le thème due l'automne, fourni avec un feutre pour s'entraîner à manier le stylo sur les pages nettoyables. Les activités de ce cahier, toutes sur le thème de l'automne, procureront aux enfants l'entraînement indispensable pour apprendre à manier le stylo et développer les compétences qui précèdent l'apprentissage de l'écriture. Parmi les nombreux jeux proposés, ils trouveront un labyrinthe dans un champs de citrouille, un jeu des différences entre plusieurs écureuils, des points à relier ou des lignes à tracer en suivant les pointillés pour dessiner des bonnets bien chauds sur les personnages. Le feutre fourni avec le cahier permet d'écrire et de dessiner facilement sur les pages nettoyables, avant de tout effacer et de recommencer. dès 3 ans

Par Kirsteen Robson, Manuela Berti, Véronique Duran
Chez Usborne

|

Auteur

Kirsteen Robson, Manuela Berti, Véronique Duran

Editeur

Usborne

Genre

Livres-jeux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'automne par Kirsteen Robson, Manuela Berti, Véronique Duran

Commenter ce livre

 

L'automne

Kirsteen Robson, Manuela Berti trad. Véronique Duran

Paru le 11/09/2025

24 pages

Usborne

6,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9781836065616
9781836065616
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.