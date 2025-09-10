L'agenda-calendrier Lucky Luke

Une année avec Lucky Luke ! Pour vous, les amoureux de Lucky Luke, retrouvez semaine après semaine les dessins de notre héros et ses Dalton, dans leur univers à la fois épique et plein de drôlerie. Posé sur votre bureau, l'agenda-calendrier 2026 vous permettra d'inscrire vos rendez-vous, prendre des notes, consulter la fête du jour ou les jours fériés, tout en appréciant le dessin de la semaine. Une page pour vous organiser et une page pour sourire... Un objet inédit dont vous ne pourrez plus vous passer !