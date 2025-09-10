Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Sweet Ache

K. Bromberg

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Mettre son coeur à nu... un pari risqué. Quand les héros de K. Bromberg se lancent dans un pari bouillonnant, ils risquent de s'y brûler les ailes... Depuis toujours, Hawkin, rockeur rebelle au grand coeur, passe derrière son frère jumeau Hunter pour réparer ses erreurs. Mais cette fois, les abus de Hunter, mettent non seulement le boysband de Hawkin en péril, mais risquent de lui coûter un séjour derrière les barreaux. Dans l'espoir de s'attirer les bonnes grâces du juge, Hawke accepte d'assurer un cycle de conférences à la fac locale. Un poste qui inspire aux copains du groupe, un pari : séduire Quilan, l'assistante sexy du professeur. Seulement, la fière Quilan (soeur de Colton, le fameux pilote) qui n'est pas une fille facile, met tout en oeuvre pour échapper aux griffes du rockeur. Alors que le pari est presque gagné pour Hawke, son frère jumeau Hunter, bien placé pour détecter son talon d'Achille, vient s'en mêler, prêt à tout pour lui mettre des bâtons dans les roues... " Captivant, saisissant et terriblement brûlant ! " - S. C. Stephens, auteur à succès primé par le New York Times

Par K. Bromberg
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

K. Bromberg

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sweet Ache par K. Bromberg

Commenter ce livre

 

Sweet Ache

K. Bromberg

Paru le 10/09/2025

704 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042900649
9791042900649
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.