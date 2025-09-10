Sweet Ache

Mettre son coeur à nu... un pari risqué. Quand les héros de K. Bromberg se lancent dans un pari bouillonnant, ils risquent de s'y brûler les ailes... Depuis toujours, Hawkin, rockeur rebelle au grand coeur, passe derrière son frère jumeau Hunter pour réparer ses erreurs. Mais cette fois, les abus de Hunter, mettent non seulement le boysband de Hawkin en péril, mais risquent de lui coûter un séjour derrière les barreaux. Dans l'espoir de s'attirer les bonnes grâces du juge, Hawke accepte d'assurer un cycle de conférences à la fac locale. Un poste qui inspire aux copains du groupe, un pari : séduire Quilan, l'assistante sexy du professeur. Seulement, la fière Quilan (soeur de Colton, le fameux pilote) qui n'est pas une fille facile, met tout en oeuvre pour échapper aux griffes du rockeur. Alors que le pari est presque gagné pour Hawke, son frère jumeau Hunter, bien placé pour détecter son talon d'Achille, vient s'en mêler, prêt à tout pour lui mettre des bâtons dans les roues... " Captivant, saisissant et terriblement brûlant ! " - S. C. Stephens, auteur à succès primé par le New York Times