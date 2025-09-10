Inscription
Cherche et trouve à travers l'histoire

Basile Béguerie, Clara Booth

ActuaLitté
Et si on cherchait dans l'image... deux hommes qui portent une momie, un crocodile affamé dans le fleuve, un grand éventail... Oui nous sommes bien dans l'Egypte antique, et notre jeune lecteur va avoir plaisir à s'immerger dans l'image pour y trouver personnages, objets et détails... En tournant la page il découvrira comment on momifiait certaines dignités, comment on écrivait sur les papyrus, et le rôle essentiel du Nil pour les cultures. Pour chacune des périodes de l'histoire traitée - il y en a 14 - l'enfant plongera dans une grande image et cherchera des éléments avant de lire les informations, également illustrées, dans les pages qui suivent. Au sommaire : L'Egypte antique, la Révolution française,

Par Basile Béguerie, Clara Booth
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Basile Béguerie, Clara Booth

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Livres-jeux

Cherche et trouve à travers l'histoire

Basile Béguerie, Clara Booth

Paru le 10/09/2025

48 pages

Bayard jeunesse

14,50 €

