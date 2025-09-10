Inscription
#Imaginaire

Arborescentes Tome 3

Frédéric Dupuy

ActuaLitté
Dans quatre jours, Djimon détruira la Serre. Il prendra la Source. Dans quatre jours, tout s'arrête. Depuis l'enfance, Méline a appris à survivre dans un monde où la magie façonne les êtres et les destins. Mais la magie a un prix. Et chaque étape de leur voyage initiatique rapproche le Clan de l'Ile d'une vérité qu'ils ne sont peut-être pas prêts à affronter. Dans les profondeurs de la Strate, où la magie modèle aussi bien le paysage que ceux qui l'arpentent, les rues dévastées de Paris et le dédale cristallin d'une terre de glace, Méline et ses compagnons se lancent dans un ultime combat où la victoire ne se mesure plus en conquêtes, mais en vies épargnées. Face à l'horreur, ils n'ont plus le choix. Sauver plutôt que détruire. Guérir plutôt que vaincre. Tandis que la Serre sombre dans le chaos et que d'anciennes puissances s'éveillent, les membres du Clan doivent choisir : se soumettre aux règles établies ou redéfinir leur propre nature. Une fresque envoûtante sur l'identité, la liberté et la puissance d'une magie organique et transformatrice, une réflexion fascinante sur ce qui fait de nous des êtres uniques. La conclusion de la saga. " [Arborescentes] emprunte autant à la fantaisie vertigineuse d'Alice au pays des merveilles qu'au thriller écologique et féministe, bouscule la science-fiction et redonne des couleurs neuve à la magie, loin des clichés habituels. " Télérama

Par Frédéric Dupuy
Chez Bragelonne

|

Auteur

Frédéric Dupuy

Editeur

Bragelonne

Genre

Fantastique

Paru le 10/09/2025

984 pages

Bragelonne

12,90 €

ActuaLitté
9791028118266
© Notice établie par ORB
