Rei Sen Pacifique Tome 2 . Edition de luxe

Olivier Speltens

7 avril 1943. Cela fait huit mois que nous essayons de repousser l'attaque des alliés sur Guadalcanal. L'île est considérée comme perdue, pourtant nous continuons nos attaques quotidiennes. L'ennemi s'est considérablement renforcé depuis l'époque de Lae et de Port Moresby. Nos pertes sont importantes, celles des alliés également, mais cela ne semble en rien les affecter, bien au contraire. Presque tous mes compagnons de vol de Lae sont décédés ou portés disparus, donc considérés comme morts par notre état-major. J'ai été affecté à l'aérodrome de Balalae au milieu de l'archipel des Salomon. Kenji a été envoyé sur une autre base. Je n'ai plus de nouvelles. Seigneur, j'espère qu'il va bien ! Rei-Sen Pacifique, un récit en trois volumes au plus près des aviateurs japonais durant la seconde guerre mondiale.

Olivier Speltens
Chez EP média

Auteur

Olivier Speltens

Editeur

EP média

Genre

Historique

Rei Sen Pacifique Tome 2 . Edition de luxe

Olivier Speltens

Paru le 17/09/2025

56 pages

EP média

39,00 €

9782889324903
