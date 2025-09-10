Jung et la nature

Comment faire face aujourd'hui à l'extinction des espèces, aux écocides et au dérèglement climatique, sans céder à l'angoisse, à la peur ou à l'impuissance ? Aurélie Choné nous emmène sur les traces de Carl Gustav Jung pour montrer l'actualité de sa pensée aujourd'hui. En explorant la relation intime du psychiatre suisse, de sa vie et de sa pensée, à la nature, cet ouvrage met en lumière la nécessité d'une " écologie de l'âme " , en complément d'une écologie seulement scientifique ou politique. Aller à la rencontre de son âme, et résonner à travers elle avec la nature, apparaît comme un chemin salvateur pour l'être humain et pour la planète entière. En se reconnectant à la terre, à soi et aux autres, en se vivant soi-même comme une partie de la nature, chacun d'entre nous a la capacité de développer un mode d'être favorable à l'épanouissement du vivant, plutôt qu'à sa destruction.