Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Seth's Revenge

M. F. Bellamy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quand Seth Crawford s'échappe de prison et est admis aux urgences de l'hôpital dans lequel elle travaille, Aurelia Moore prend tous les risques et lui sauve la vie. Dès lors, un lien aussi inexplicable que malsain se tisse entre eux, ouvrant les jeux d'une romance toxique et destructrice. Mais, même si Seth semble obsédé par elle, Aurelia n'est pas le seul pion piégé sur l'échiquier d'une sombre vengeance. Le criminel n'a qu'une idée en tête : tuer son frère jumeau - le magnat des affaires et diamantaire Asir Crawford - afin de récupérer l'héritage familial dont il l'a spolié. Ecartelée entre les deux hommes, Aurelia s'abîme dans la passion toxique du séduisant Seth et flirte dangereusement avec le mystérieux Asir. Peu à peu, elle devient prisonnière d'un triangle malsain qui la poussera aux portes de la folie...

Par M. F. Bellamy
Chez City Editions

|

Auteur

M. F. Bellamy

Editeur

City Editions

Genre

Suspense romantique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Seth's Revenge par M. F. Bellamy

Commenter ce livre

 

Seth's Revenge

M. F. Bellamy

Paru le 10/09/2025

320 pages

City Editions

19,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782824630106
9782824630106
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.