Seth's Revenge

Quand Seth Crawford s'échappe de prison et est admis aux urgences de l'hôpital dans lequel elle travaille, Aurelia Moore prend tous les risques et lui sauve la vie. Dès lors, un lien aussi inexplicable que malsain se tisse entre eux, ouvrant les jeux d'une romance toxique et destructrice. Mais, même si Seth semble obsédé par elle, Aurelia n'est pas le seul pion piégé sur l'échiquier d'une sombre vengeance. Le criminel n'a qu'une idée en tête : tuer son frère jumeau - le magnat des affaires et diamantaire Asir Crawford - afin de récupérer l'héritage familial dont il l'a spolié. Ecartelée entre les deux hommes, Aurelia s'abîme dans la passion toxique du séduisant Seth et flirte dangereusement avec le mystérieux Asir. Peu à peu, elle devient prisonnière d'un triangle malsain qui la poussera aux portes de la folie...