Bracelets fête Mexicaine

Julie Camel

ActuaLitté
La plus jolie façon de découvrir le monde ! Dans ce coffret, une notice en pas à pas et tout le matériel nécessaire pour créer six bracelets uniques aux couleurs du Dia de los muertos, la fête mexicaine. Contenu : - 300 perles heishi - des perles dorées - des fermoirs, pompons, charms et pendentifs - des rubans et cordons aux motifs traditionnels - du fil nylon élastique Pour compléter l'activité, l'enfant découvre le Mexique grâce à un livret-passeport contenant des informations documentaires, des jeux et des coloriages. A partir de 6 ans.

Par Julie Camel
Chez Play Bac

|

Auteur

Julie Camel

Editeur

Play Bac

Genre

Perles et bijoux

Bracelets fête Mexicaine

Julie Camel

Paru le 10/09/2025

Play Bac

12,90 €

ActuaLitté
9782809693768
