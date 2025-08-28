Colori Colore Creare Tome 3

Après la Venise d' Aria et la mer d' Amanchu ! , explorez le village perché imaginé par Kozue Amano ! Aka et Uran se sont trouvé une nouvelle amie en Verdi, une autre fillette d'Onobori. Pour les aider à mieux se connaître, Nodoka a organisé une soirée pyjama chez elle... mais la surprise qui attend les jeunes pousses est de taille : en effet, leur maîtresse vit dans un train ! Après un bain et un bon repas, il est l'heure d'aller se coucher... C'est là qu'Uran croise la mystérieuse cheffe de Nodoka, qui lui offre des fleurs filaments. Emerveillée par le spectacle de ces plantes luminescentes, Aka pousse la chansonnette, et un étrange phénomène se produit alors... Mais voilà que l'automne arrive déjà, avec son lot de découvertes ! Après Aria et Amanchu ! , Kozue Amano nous embarque dans un nouveau monde de fantasy onirique ! Douce et sucrée, cette épopée tout public se déguste comme un bonbon. Machines volantes, paysages de rêve et magie du quotidien se dévoilent à travers les yeux de la petite Aka. Retrouvez la candeur de l'enfance et laissez-vous porter par le souffle lyrique de Colori Colore Creare !