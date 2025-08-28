Inscription
#Roman jeunesse

L'invasion des monstres

Arianna Sabella, Maeva Games Videos

ActuaLitté
Léa, Arthur et leur ami Liam sont de retour pour une aventure palpitante dans 7 nouveaux jeux Roblox ! Après les évènements de l'éclipse, Léa et Arthur poursuivent leur vie à Royal Home... jusqu'à ce que d'étranges cauchemars, dans lesquels Liam est confronté à un immense danger, incitent Léa à utiliser à nouveau l'amulette pour s'assurer que son ami est sain et sauf. Quand Arthur et elle se téléportent, ils font néanmoins face à un univers dévasté. La terrible Peggy, venue d'un autre univers Roblox , a pris le contrôle de la prison de Borry et sème la terreur. Les amis, accompagnés de Liam, se réfugient à Royal Home mais découvrent que le royaume est lui aussi envahi par une créature redoutable venue d'ailleurs : Spider ! Pris dans une prophétie qui se réalise, l'avenir de Royal Home et d'autres mondes Roblox est en péril. Léa, Arthur et Liam vont devoir s'unir à nouveau pour affronter ces menaces en explorant différents univers horrifiques et terrifiants, du Monde de Peggy , à Bonny Funtime en passant par Les Portes des ténèbres ... Ils sont prêts à tout et pourront toujours compter sur des rencontres extraordinaires dans ces 7 nouveaux mondes pour les soutenir dans ces épreuves ! Dans cette suite très attendue, Léa, Arthur et Liam relèveront-ils les défis épiques et les rebondissements effrayants qui les menacent pour sauver Roblox ?

Par Arianna Sabella, Maeva Games Videos
Chez 404 Editions

|

Auteur

Arianna Sabella, Maeva Games Videos

Editeur

404 Editions

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

L'invasion des monstres

Arianna Sabella, Maeva Games Videos

Paru le 28/08/2025

256 pages

404 Editions

11,95 €

9791032410059
