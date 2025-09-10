L'agenda-calendrier Villages de France

Chaque semaine, une page pour s'organiser, une page pour s'évader. Pour vous, amoureux du terroir et passionnés de sites naturels d'exception... retrouvez, semaine après semaine, une sélection des plus belles photos de votre passion et plongez dans l'univers des villages de France. Posé sur votre bureau, l'agenda-calendrier 2026 vous permettra d'inscrire vos rendez-vous, prendre des notes, consulter la fête du jour ou les jours fériés... tout en admirant la photo de la semaine. Une page pour vous organiser, une page pour vous évader... un ouvrage inédit dont vous ne pourrez plus vous passer !