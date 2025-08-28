Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025

Plutôt vivre !

Charlotte Puiseux, Chiara Kahn

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Plutôt mourir que d'être handicapé ! " , cette exclamation résume à elle seule le regard que notre société validiste porte sur le handicap. Sur fond d'un capitalisme qui valorise la performance séparant ainsi les personnes valides qui seules connaîtraient un bonheur auquel les personnes handicapées n'auraient pas accès, et dont la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue. Alors qu'un individu sur deux sera, temporairement ou non, concerné par une situation de handicap au cours de son existence, Chiara Kahn et Charlotte Puiseux reviennent sur l'histoire de la construction sociale du validisme, en démontant les dynamiques à l'oeuvre afin de proposer de nouvelles perspectives où tous les êtres humains pourraient trouver leur place, sans qu'il soit besoin de transcender sa différence, non pas de vivre malgré mais de vivre avec. Apprendre à sortir des logiques productivistes, ne plus avoir honte d'être vulnérables et interdépendants, s'accepter dans toutes nos particularités pour se frayer un chemin vers l'union, la fierté et la reconnaissance, tel est l'objectif ambitieux tout autant que nécessaire de cet ouvrage.

Par Charlotte Puiseux, Chiara Kahn
Chez Editions Le Cavalier Bleu

|

Auteur

Charlotte Puiseux, Chiara Kahn

Editeur

Editions Le Cavalier Bleu

Genre

discriminations, exclusion, ra

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Plutôt vivre ! par Charlotte Puiseux, Chiara Kahn

Commenter ce livre

 

Plutôt vivre !

Charlotte Puiseux, Chiara Kahn

Paru le 28/08/2025

144 pages

Editions Le Cavalier Bleu

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791031807812
9791031807812
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.