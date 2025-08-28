Plutôt vivre !

"Plutôt mourir que d'être handicapé ! " , cette exclamation résume à elle seule le regard que notre société validiste porte sur le handicap. Sur fond d'un capitalisme qui valorise la performance séparant ainsi les personnes valides qui seules connaîtraient un bonheur auquel les personnes handicapées n'auraient pas accès, et dont la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue. Alors qu'un individu sur deux sera, temporairement ou non, concerné par une situation de handicap au cours de son existence, Chiara Kahn et Charlotte Puiseux reviennent sur l'histoire de la construction sociale du validisme, en démontant les dynamiques à l'oeuvre afin de proposer de nouvelles perspectives où tous les êtres humains pourraient trouver leur place, sans qu'il soit besoin de transcender sa différence, non pas de vivre malgré mais de vivre avec. Apprendre à sortir des logiques productivistes, ne plus avoir honte d'être vulnérables et interdépendants, s'accepter dans toutes nos particularités pour se frayer un chemin vers l'union, la fierté et la reconnaissance, tel est l'objectif ambitieux tout autant que nécessaire de cet ouvrage.