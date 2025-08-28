Mener une vie de déesse fait rêver ! On l'imagine douce, joyeuse, facile... La réalité est toute autre. La déesse égyptienne Isis en est la preuve. Intelligente, magicienne, belle et audacieuse, elle affronte l'adversité sans hésiter et sans se plaindre. Elle se métamorphose, voyage, se cache, tient tête aux plus redoutables divinités. Elle ne lâche rien. Elle ne renonce jamais. Son frère et mari Osiris assassiné, elle met au monde leur fils. Elle le cache, l'élève loin du danger, lui apprend tout ce qu'un jeune dieu doit savoir et l'aide lorsqu'il se bat pour récupérer le trône de son père... Isis est un modèle d'indépendance, une déesse exemplaire, un concentré de courage !