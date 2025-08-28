Inscription
#Roman jeunesse

Isis

Viviane Koenig

ActuaLitté
Mener une vie de déesse fait rêver ! On l'imagine douce, joyeuse, facile... La réalité est toute autre. La déesse égyptienne Isis en est la preuve. Intelligente, magicienne, belle et audacieuse, elle affronte l'adversité sans hésiter et sans se plaindre. Elle se métamorphose, voyage, se cache, tient tête aux plus redoutables divinités. Elle ne lâche rien. Elle ne renonce jamais. Son frère et mari Osiris assassiné, elle met au monde leur fils. Elle le cache, l'élève loin du danger, lui apprend tout ce qu'un jeune dieu doit savoir et l'aide lorsqu'il se bat pour récupérer le trône de son père... Isis est un modèle d'indépendance, une déesse exemplaire, un concentré de courage !

Par Viviane Koenig
Chez Oskar

|

Auteur

Viviane Koenig

Editeur

Oskar

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Paru le 28/08/2025

120 pages

Oskar

12,95 €

9791021408760
© Notice établie par ORB
