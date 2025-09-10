L'agenda-calendrier Chats et chatons

Chaque semaine, une page pour s'organiser, une page pour s'évader. Pour vous, amoureux des chats et des chatons... Retrouvez, semaine après semaine, une sélection des plus belles photos de votre passion afin de plonger dans l'univers des félins. Posé sur votre bureau, l'agenda-calendrier 2026 vous permettra d'inscrire vos rendez-vous, prendre des notes, consulter la fête du jour ou les jours fériés, tout en admirant la photo de la semaine. Une page pour s'organiser, une page pour s'évader... un ouvrage inédit dont vous ne pourrez plus vous passer !