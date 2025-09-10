Inscription
L'agenda-calendrier Cyclisme

Chaque semaine, une page pour s'organiser, une page pour s'évader. Pour tous les amoureux de cyclisme, retrouvez, semaine après semaine, une sélection des plus belles photos des courses légendaires et des étoiles de ce sport, des années 1920 à aujourd'hui. Posé sur votre bureau, l'agenda-calendrier 2026 cyclisme vous permettra d'inscrire vos rendez-vous, prendre des notes, consulter la fête du jour ou les jours fériés, tout en admirant la photo de la semaine. 53 photos qui rendent hommage à l'histoire du cyclisme.

Chez Hugo et Compagnie

Auteur

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Calendriers adulte

L'agenda-calendrier Cyclisme

Paru le 10/09/2025

108 pages

14,99 €

9782755680331
