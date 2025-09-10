La didactique des langues étrangères

Les besoins de communication entre personnes qui ne parlent pas la même langue n'ont jamais été aussi grands : dans un environnement géopolitique et informationnel globalisé, tout se sait, tout se dit, tout s'échange. Le recours à une langue commune est loin de faire l'unanimité et, parce qu'il est difficile d'apprendre une langue étrangère, il semble nécessaire et naturel de se demander comment en améliorer l'enseignement. La didactique est l'ensemble des méthodes, hypothèses et principes qui permettent à l'enseignant d'optimiser les processus d'apprentissage. Cet ouvrage, profondément mis à jour, dresse un historique du domaine et ouvre un débat que réoriente l'innovation technoscientifique.