Dictionnaire de l'éthique publique

Elina Lemaire, Jean-François Kerléo

Dans un contexte de très forte progression, depuis 2013, des problématiques liées à l'éthique et de la naissance d'une véritable culture de la déontologie et de la transparence, ce dictionnaire de type encyclopédique sera le premier ouvrage juridique global consacré à l'éthique publique et à l'éthique des affaires. L'ouvrage rassemble des notices principalement rédigées par des universitaires juristes, dans la perspective d'offrir une étude de l'ensemble des thématiques de l'éthique publique et des affaires. Il comprend une dimension tant théorique (à travers notamment des entrées consacrées aux grands concepts de l'éthique (déontologie, éthique, compliance, transparence, etc.) et à ses penseurs (Bentham, Rousseau) que pratique (avec des notices comme conflit d'intérêts, déclaration de patrimoine, mandat financier, ou encore déport, récusation). Dans ces circonstances, il s'adresse tant au monde académique (enseignants, chercheurs et étudiants), qu'aux responsables publics (élus et fonctionnaires) et du monde des affaires.

Par Elina Lemaire, Jean-François Kerléo
Chez LexisNexis

Auteur

Elina Lemaire, Jean-François Kerléo

Editeur

LexisNexis

Genre

Services publics

Dictionnaire de l'éthique publique

Elina Lemaire, Jean-François Kerléo

Paru le 10/09/2025

400 pages

LexisNexis

39,00 €

9782711040421
