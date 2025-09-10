Le syndrome de l'imposteur

Fuyant un passé trouble, Lynch, un escroc en burn-out, vient de débarquer à Londres. Son téléphone est mort, il n'a pas d'argent, pas de contacts, personne à retrouver. Jusqu'à ce qu'il tombe sur une jeune femme, qui le confond avec son propre frère, Heydon Pierce, disparu cinq ans plus tôt. Lynch se retrouve alors embarqué dans l'histoire de famille des Pierce pour tenter de découvrir ce qui est réellement arrivé à Heydon. Mais l'enquête révèle vite que chacun a ses raisons de vouloir garder Heydon enterré dans le passé... Un thriller immersif dans les sphères élitistes de Londres, au style mordant et addictif : passez les portes de l'enfer avec Lynch, un antihéros désopilant. Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Jean Esch