#Essais

Saint Remi

Etienne d' Avenay

ActuaLitté
Apprenez, mon fils, disait saint Remi à Clovis, la veille de son baptême, "que le royaume de France, est prédestiné par Dieu à la défense de l'Eglise romaine, qui est la seule véritable église de Jésus-Christ. Ce royaume sera un jour grand entre tous les royaumes de la terre , il embrassera toutes les limites de l'empire romain et soumettra tous les autres royaumes à son sceptre. Il durera jusqu'à la fin des temps. Il sera victorieux et prospère tant qu'il restera fidèle à la foi romaine, mais il sera rudement châtié toutes les fois qu'il sera infidèle à sa vocation" .

Par Etienne d' Avenay
Chez Editions Voxgallia

|

Auteur

Etienne d' Avenay

Editeur

Editions Voxgallia

Genre

Histoire de l'Eglise

Saint Remi

Etienne d' Avenay

Paru le 28/08/2025

175 pages

Editions Voxgallia

15,00 €

9782957190188
© Notice établie par ORB
