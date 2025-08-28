Apprenez, mon fils, disait saint Remi à Clovis, la veille de son baptême, "que le royaume de France, est prédestiné par Dieu à la défense de l'Eglise romaine, qui est la seule véritable église de Jésus-Christ. Ce royaume sera un jour grand entre tous les royaumes de la terre , il embrassera toutes les limites de l'empire romain et soumettra tous les autres royaumes à son sceptre. Il durera jusqu'à la fin des temps. Il sera victorieux et prospère tant qu'il restera fidèle à la foi romaine, mais il sera rudement châtié toutes les fois qu'il sera infidèle à sa vocation" .