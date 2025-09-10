Inscription
#Essais

Les paradoxes de l'intégration

Bruno Karsenti

Comment les minorités peuvent-elles s'intégrer aux nations européennes ? Comment renouer avec le projet émancipateur de l'Europe moderne, qui apparaît plus que jamais en crise ? Pour répondre à ces interrogations, Bruno Karsenti adopte le prisme de la question juive : question qui se pose à propos de cette minorité que sont les juifs, question qu'ils se posent à eux-mêmes au fil de leur intégration. Il retrace l'essor et le déclin des centres que les juifs ont constitués tout au long de leur histoire moderne, entre assimilation et émancipation, discrimination et persécution. Cette trajectoire heurtée part de l'expulsion des juifs d'Espagne en 1492, s'instaure comme question juive dans l'Allemagne du xixe siècle, manque de disparaître avec l'anéantissement du monde juif à l'Est et se transforme avec la persistance d'un centre juif en France. Nourri par des travaux d'histoire et de sociologie, ce livre de philosophie politique éclaire le rapport complexe des juifs de la diaspora à leur identité, aux nations dont ils sont devenus les citoyens et, depuis 1948, à l'Etat d'Israël. En restituant ce cadre, Bruno Karsenti met au jour les paradoxes qui traversent tous les processus d'intégration, depuis la Shoah, les décolonisations et le 7-Octobre. Ce diagnostic s'accompagne d'un engagement : comprendre l'antisémitisme et le racisme, interroger le sionisme et le modèle républicain, c'est rouvrir le champ d'une critique politique fidèle à l'idéal d'émancipation - et donc à la promesse européenne.

Par Bruno Karsenti
Chez Calmann-Lévy

|

Auteur

Bruno Karsenti

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Sociologie

Les paradoxes de l'intégration

Bruno Karsenti

Paru le 10/09/2025

300 pages

Calmann-Lévy

20,50 €

9782702190524
