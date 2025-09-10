Inscription
#Essais

L'année du rugby

Philippe Kallenbrunn, Grégory Letort, Maxime Lucu

ActuaLitté
En dépit d'un Mondial 2023 au goût amer, la France prend la 2e place du Tournoi des 6 Nations masculin en s'appuyant sur une nouvelle génération de joueurs comme Nolann Le Garrec, Posolo Tuilagi ou encore Léo Barré. De leur côté, les féminines se sont inclinées devant l'indétrônable Angleterre après avoir survolé leurs premiers matchs. En 2024, l'équipe masculine de rugby à 7 change radicalement de dimension. Elle est victorieuse du circuit mondial des Seven Series contre l'Argentine (19-5) et décroche l'or à Paris. Un exploit qui ne fait pas oublier le rêve des Bleues brisé en quarts de finale contre le Canada (14-19). 2024 rime définitivement avec Antoine Dupont. De XV à 7, il a relevé tous les défis et gagné tous les titres à sa portée sous le maillot bleu comme en rouge et noir. Le rôle du demi de mêlée a été essentiel en Champions Cup dans le triomphe du Stade toulousain devant son grand rival, le Leinster. Toulouse plane sur le Top 14 et remporte son 23e bouclier de Brennus en balayant Bordeaux en finale et signe le troisième doublé championnat-Coupe d'Europe de son histoire après 1996 et 2001. Les Lionnes du Stade bordelais, elles, conservent brillamment leur titre de championnes de France. L'ascension de Vannes en Top 14 révolutionne le rugby français. Une première historique pour un club breton ! Coupe du monde 2023 - Tournois des 6 Nations masculin et féminin - Seven Series - Summer Nations Series - Jeux - Challenge Cup - Champions Cup - Top 14 - Elite 1 - Pro D2

Par Philippe Kallenbrunn, Grégory Letort, Maxime Lucu
Chez Marabout

|

Auteur

Philippe Kallenbrunn, Grégory Letort, Maxime Lucu

Editeur

Marabout

Genre

Rugby

L'année du rugby

Philippe Kallenbrunn, Grégory Letort

Paru le 10/09/2025

143 pages

Marabout

24,90 €

ActuaLitté
9782501193689
© Notice établie par ORB
