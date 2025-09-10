Le livre de la saison AfterFoot

De la signature de Kylian Mbappé au Real à la finale de la Coupe du monde des clubs, l'équipe de L'Afterfoot raconte un an de football français, européen et international. Avis tranchés, punchlines, récits et interviews rythment les pages de la saison pimentées à la sauce After. Du feuilleton des droits TV au triomphe du PSG en Ligue des champions, revivez une saison épique avec L'After. Textor vs Nasser : guerre d'ego - Le feuilleton des droits TV de la Ligue 1 - Le Paris Saint-Germain met l'Europe à ses pieds - Diallo, Sage, Longoria, Létang... Des entretiens exclusifs - Tu préfères Cherki ou Doué ? - Brest, la belle histoire !