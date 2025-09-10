Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Le livre de la saison AfterFoot

Daniel Riolo, Gilbert Brisbois

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
De la signature de Kylian Mbappé au Real à la finale de la Coupe du monde des clubs, l'équipe de L'Afterfoot raconte un an de football français, européen et international. Avis tranchés, punchlines, récits et interviews rythment les pages de la saison pimentées à la sauce After. Du feuilleton des droits TV au triomphe du PSG en Ligue des champions, revivez une saison épique avec L'After. Textor vs Nasser : guerre d'ego - Le feuilleton des droits TV de la Ligue 1 - Le Paris Saint-Germain met l'Europe à ses pieds - Diallo, Sage, Longoria, Létang... Des entretiens exclusifs - Tu préfères Cherki ou Doué ? - Brest, la belle histoire !

Par Daniel Riolo, Gilbert Brisbois
Chez Marabout

|

Auteur

Daniel Riolo, Gilbert Brisbois

Editeur

Marabout

Genre

Football

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le livre de la saison AfterFoot par Daniel Riolo, Gilbert Brisbois

Commenter ce livre

 

Le livre de la saison AfterFoot

Daniel Riolo, Gilbert Brisbois

Paru le 08/10/2025

240 pages

Marabout

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782501193474
9782501193474
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.